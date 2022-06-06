Экс-судья ФИФА о падении Ярмоленко в штрафной Уэльса: «Это неочевидная ошибка арбитра»

Евгений Арановский оценил падение в штрафной сборной .

Экс-арбитр ФИФА высказался после стыкового матча отбора ЧМ-2022 между валлийцами и Украиной (1:0).

«Как болельщик я за то, чтобы поставили пенальти, а наша сборная попала на ЧМ.

Если взять объективную картину и все рекомендации. Если посмотреть общий план и где стоял арбитр, чтобы узнать, видел ли он эпизод. Потом мы должны идти шаг за шагом. В этом эпизоде он все видит, оценивает и не назначает пенальти.

Дальше у нас включается арбитр ВАР. Он обязан проверить единоборство на его правомерность, легитимность. У них должен быть между ВАР и арбитром разговор.

Потом надо установить момент, где есть контакт. ВАР должен сначала установить это. Он там не на пятке, как мы все утверждаем. Он там бьет его по стопе, нижней части, в районе мизинца.

Я вас не хочу в чем-то убеждать. Говорю, как работает ВАР и арбитр. Вы можете это принять или нет.

Арбитр видит этот момент, смотрит его до конца. ВАР у него может спросить: «Ты видел этот момент?» Тот: «Видел». Спрашивают: «Как ты его оцениваешь?» Он: «Я видел легкий контакт. Считаю, это не 11-метровый. Мне недостаточно этого контакта».

Мы очень категоричны, нужно отбросить эмоции. Есть рекомендации, как работает ВАР. Футбол – контактная игра. Между игроками случаются контакты во время матча. Арбитр их оценивает.

Он в течение встречи держал высокий порог борьбы, давал много играть, много фолов не свистел. Для него не было разницы, в штрафной это или нет. Он мог сказать, что видел эпизод так. Что может ВАР сказать ему нового? Он может сказать, что для него это не наказуемо.

Это неочевидная ошибка арбитра. Ключевое слово не «ошибка», а «очевидность». Если бы это был бы абсолютно очевидный пенальти, он бы назначил. Это серый момент», – сказал Арановский в эфире Футбол NEWS.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом.

Украина постоянно вылетает в стыках. Уже в шестой раз