Александр Зинченко: «Валлийцы долго тянули время. В раздевалке говорили, что на Ярмоленко был очевидный пенальти»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о судействе в матче с Уэльсом (0:1).
В конце первого тайма стыкового матча квалификации ЧМ-2022 хавбек украинцев Андрей Ярмоленко упал в штрафной валлийцев после контакта с полузащитником Джо Алленом. Судьи во главе с Матеу Лаосом не стали фиксировать фол в этом эпизоде.
«Я не видел момента с Ярмоленко на повторе, поэтому ничего не могу сказать. Игроки в раздевалке говорили, что это был очевидный пенальти.
Общение с арбитром? Валлийцы очень долго тянули время. Надо общаться с арбитром на поле, потому что это живой человек.
Эмоций нет. Но мы не имеем права опускать руки, сдаваться. Наша нация никогда не сдается. Надо показать миру, что мы очень сильная нация», – цитирует игрока «Манчестер Сити» Tribuna.com.
Фото: Фото: кадр из трансляции «Индиго TV»