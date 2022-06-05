Шевченко о поражении Украины: «Не все в жизни определяется результатом. Безгранично горжусь сборной»

поддержал сборную Украины после поражения от (0:1).

Уступив в решающем стыковом матче квалификации ЧМ-2022, украинцы лишились шансов попасть в финальную часть турнира.

«С высоко поднятой головой и невероятной гордостью! Я безгранично горжусь сборной Украины и нашими самыми преданными в мире болельщиками. Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца, не жалея себя.

Не все в жизни определяется результатом. Двигаемся вместе к следующим победам!» – написал бывший игрок «Милана» и сборной Украины в инстаграме.

Украина постоянно вылетает в стыках. Уже в шестой раз