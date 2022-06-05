Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение от Уэльса (0:1).

Благодаря этой победе валлийцы вышли в финальную часть ЧМ-2022.

– Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать.

– Заслужила ли сборная Уэльса победу?

– Они выиграли – значит, заслуженно. Ребята сделали все, что могли. Это футбол. Кому-то везет, кому-то – нет. Сегодня повезло Уэльсу, – цитирует Александра Петракова Tribuna.com.

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