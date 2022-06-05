Тренер сборной Украины о поражении от Уэльса: «Не знаю, что сказать. Чувствую пустоту. Ребята сделали все, что могли»

Теги Сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Александр Петраков Футбол

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал поражение от Уэльса (0:1).

Благодаря этой победе валлийцы вышли в финальную часть ЧМ-2022.

– Чувствую пустоту. Не знаю, что сказать.

– Заслужила ли сборная Уэльса победу?

– Они выиграли – значит, заслуженно. Ребята сделали все, что могли. Это футбол. Кому-то везет, кому-то – нет. Сегодня повезло Уэльсу, – цитирует Александра Петракова Tribuna.com.

Уэльс не пустил Украину на ЧМ – все решил автогол Ярмоленко. Теперь знаем все команды от Европы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные