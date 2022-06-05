Ваноли о решении остаться в «Спартаке»: «Спорт всегда был синонимом мира и единства. Правильно было довести сезон до конца»

объяснил, почему не ушел из «Спартака».

– Как вы жили в такой обстановке?

– Было сложно, но правильно было довести сезон до конца. Спорт всегда был синонимом мира и единства. В это время – особенно.

– Задумывались ли вы об уходе?

– Я сильно беспокоился, но продолжить было правильно. Больше всего я благодарен жене. Больше всего от происходящего пострадала моя семья.

– Какой был худший период?

– Все время мне приходилось принимать сложные решения, которые также влияли на мой штаб. Они ждали моего решения. Психологическая нагрузка была немалая, я пережил по-настоящему тяжелые дни.

Мы несколько часов ехали в Ростов на поезде, это город на границе с Украиной. К счастью, в Москве мы чувствовали себя в безопасности. Итальянский посол, с которым я был в постоянном контакте, всегда успокаивал меня, – сказал тренер в интервью L’Arena.