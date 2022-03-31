Агент о том, почему Озил не пошел на снижение зарплаты в «Арсенале»: «Хотел гарантий, что руководство никого не уволит и тоже пойдет на снижение»

Агент Месута Озила рассказал, почему хавбек не пошел на снижение зарплаты в .

33-летний немец покинул лондонский клуб в январе 2021 года. Он исключен из состава из-за конфликта с тренером.

«После решения о снижении зарплаты [на 15%] он спросил у меня: «Куда уходят деньги?» Месут хотел получить от клуба гарантии, что они никого не уволят и что руководство тоже пойдет на снижение зарплаты.

Если бы эти гарантии были получены и закреплены на бумаге, то он бы согласился на еще большее сокращение зарплаты – на 30 процентов.

Он хотел знать, куда уходят деньги. Если бы речь шла о покупке нового игрока, то он бы не согласился [на снижение]. Но если бы клуб хотел сохранить рабочие места, то согласился бы», – сказал Эркут Согут в эфире Arsenal Fan TV.