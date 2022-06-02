Озил, исключенный из состава «Фенербахче»: «Не закончу карьеру в другой команде. Я подписал контракт с моей детской любовью, и даже не получал зарплату первые 6 месяцев»

намерен завершить карьеру в .

24 марта стало известно, что полузащитник исключен из состава команды из-за конфликта с тренером. Последнюю игру за турецкий клуб он провел 20 марта.

«Недавно мне пришлось сделать заявление по поводу обвинений, выдвинутых в отношении моей карьеры. Я достиг цели своей карьеры, подписав контракт на три с половиной года с «Фенербахче», моей детской любовью, и даже не получал зарплату первые шесть месяцев.

Я подчеркиваю: я не закончу свою карьеру в другой команде, кроме «Фенербахче». На протяжении всего срока действия моего контракта моя единственная цель – носить футболку нашего клуба. Это решение четкое и окончательное.

В соответствии с требованиями профессиональной жизни, если наше руководство примет решение относительно меня, я буду его уважать. Я буду усердно работать и всегда буду наготове. Как я всегда говорю, главное – это «Фенербахче», – написал Озил.