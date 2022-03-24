Озил исключен из состава «Фенербахче» из-за конфликта с тренером

исключен из состава «Фенербахче».

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, 33-летний полузащитник исключен из состава, как и хавбек . «Фенербахче» не стал разъяснить, по каким причинам принято такое решение.

По данным Football London, во время матча 30-го тура чемпионата Турции между и (2:1), идущим на втором месте в лиге, Озил вступил в словесную перепалку с исполняющим обязанности главного тренера команды . Немца заменили в перерыве той игры.

Озилу и Туфану не разрешат тренироваться с основной командой перед игрой с «Кайсериспором». Вероятно, если в «Фенербахче» не придет другой тренер, летом Озил будет искать новый клуб.

Напомним, Месут покинул «Арсенал» зимой 2021 года после конфликта с тренером Микелем Артетой.