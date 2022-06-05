Представитель властей Венгрии: «Идиотом является любой, кто думает, что детей, посетивших матч в Будапеште, можно обвинить в политическом заявлении»

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Власти Венгрии заступились за детей, посетивших игру их сборной с Англией (1:0) в Лиге наций.

На «Пушкаш Арену» пришло около 35 тысяч юных болельщиков. Перед игрой они неодобрительным гудением встретили преклонение колена футболистами сборной Англии, что спровоцировало критические замечания в адрес фанатов.

«Любой, кто думает, что детей, посетивших футбольный матч в Будапеште, можно обвинить в каком-либо политическом заявлении, является натуральным идиотом.

Поздравления нашей национальной сборной и аплодисменты 35 тысячам детей», – написал государственный секретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач.

Венгерские фанаты гудели на преклонении колена игроками Англии. На стадионе минимум 20 тысяч детей – взрослых не пустили из-за расизма на Евро-2020

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