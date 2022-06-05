Хосе Энрике – Мане: «Ты хочешь уйти из «Ливерпуля» потому, что тебе заплатят больше в другом месте, это нормально. А вот сваливать все на сенегальцев...»

Экс-защитник «Ливерпуля» не одобряет поведение вингера .

Ранее сенегалец заявил, что готов покинуть клуб, удовлетворив желание большинства его соотечественников.

«Это худшее оправдание ухода из клуба, что мне доводилось слышать. Мане останется легендарным для нас игроком, но, Садьо, ты хочешь сменить команду потому, что тебе в другом месте будут платить больше. Это нормально. А вот сваливать все на сенегальцев...» – написал испанец.

«Бавария» готова платить Мане около 20 млн евро в год до налогов. В «Ливерпуле» он получает 12 млн