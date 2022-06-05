Талалаев про интерес греческих клубов: «Любому хочется претендовать на еврокубки, но мой приоритет – отработать контракт с «Ахматом»

Теги Андрей Талалаев Панатинаикос Арис высшая лига Греция Ахмат Иван Саввиди Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе в лигу Греции.

– Нахожусь сейчас в Греции. Провел пару встреч в Афинах, перебрался в Салоники.

Отдыхаем в огромном отеле, который выкупил Иван Саввиди. Территория – восемь княжеств Монако.

– Недавние новости связывали вас с Афинами и Салониками в футбольном плане. И вот вы там. Совпадение?

– Мы еще зимой интересовались греческими футболистами, ведем форварда из высшей лиги и одного игрока из первой. Ищем усиление для «Ахмата».

– Новости касались вас лично. И интереса к вам «Ариса» с «Панатинаикосом».

– До лета следующего года у меня контракт с «Ахматом». Любому тренеру хочется претендовать на еврокубки по итогам сезона, любой тренер строит краткосрочные и долгосрочные планы, но мой приоритет на предстоящий год – качественно отработать контракт, сделав с «Ахматом» шаг вперед, – сказал Талалаев.

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