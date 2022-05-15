Талалаев после 1:0 с «Крыльями»: «Пусть теперь эксперты рассказывают, кто лучше играет. «Ахмат» свое дело делает хорошо»

высказался о победе над «Крыльями Советов» в 29-м туре .

одержал победу со счетом 1:0.

«Эмоции от матча только положительные. Хотелось бы похвалить футболистов «Ахмата». Мы вторую игру играем один тайм в меньшинстве, но все равно набираем три очка. Жаль, что не удалось увеличить преимущество сегодня. Кое-что не получилось, вышли с гибридной схемой, вместо правого защитника поставили атакующего хавбека.

Все знают, что у сильный левый фланг. В первом тайме кое-что не получалось, но во втором мы смогли реализовать несколько вещей, которые наигрывали.

Пусть теперь эксперты рассказывают, кто лучше играет в футбол, мы свое дело делаем очень хорошо. С точки зрения функциональной готовности, думаю, что мы мало кому уступим в нашем чемпионате», – сказал главный тренер «Ахмата».

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