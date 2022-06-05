Гол Роналду «Тоттенхэму» почти с 30 метров признан лучшим в «МЮ» за сезон

получил еще один приз в «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2021/22.

Первый мяч нападающего в матче 29-го тура против (3:2) назван лучшим голом в минувшем сезоне. В той игре Криштиану оформил хет-трик.

На 12-й минуте португалец забил «Тоттенхэму» дальним ударом почти с 30 метров в левый верхний угол.

Ранее болельщики признали Роналду лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед». Футболисты команды назвали лучшим игроком сезона вратаря Давида Де Хеа.

Статистику 37-летнего футболиста можно изучить по ссылке.