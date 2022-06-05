«Президент был на линии фронта и привез флаг Украины. Военные написали на нем послания, повесим его в раздевалке перед игрой». Петраков перед Уэльсом

получила флаг страны с фронта и повесит его в раздевалке перед игрой с .

Об этом рассказал тренер сборной Украины Александр Петраков.

«Было много сообщений для наших парней, команды. Главным образом – для парней. Мне никто не писал, но сообщения для ребят мы получили.

Потом наш президент [Владимир Зеленский] был на линии фронта. Он привез оттуда флаг Украины. Военные написали на нем послания, и мы повесим этот флаг в раздевалке перед матчем. Эти сообщения обращены к ребятам», – рассказал Петраков.

Украина сыграет с Уэльсом сегодня, матч начнется в 19:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.