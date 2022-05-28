Пол Мерсон: «Челси» рискует стать похожим на «Арсенал». Для американских владельцев клуб лишь игрушка, таких трат, как при Абрамовиче, не будет»

Бывший форвард высказался о продаже «Челси».

«Челси» рискует стать похожим на «Арсенал», если его новые американские владельцы не изменят тревожную тенденцию. Для всех стало облегчением завершение сделки с Тоддом Боэли, теперь команда наконец-то сможет подписывать футболистов.

Но для новых владельцев «Челси» всего лишь игрушка. Взгляните на других американских владельцев в АПЛ – все их команды в США выступают лучше, чем их клубы в Англии. Почему «Лос-Анджелес Рэмс» выигрывают Супербоул, а «Арсенал» в становится пятым? Потому что так расставлены приоритеты.

Взгляните на «Манчестер Юнайтед». Глейзеры выиграли Супербоул с «Тампой», а когда «МЮ» в последний раз боролся за титул?

Новые владельцы «Челси» не будут вкладывать в клуб столько денег, сколько вкладывал . Минули те времена», – отметил Мерсон.

«Не могу поверить, что американский футбол использует слово «футбол» в названии». Знакомимся с владельцем «Челси»

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru