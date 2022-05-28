Пол Мерсон: «Челси» рискует стать похожим на «Арсенал». Для американских владельцев клуб лишь игрушка, таких трат, как при Абрамовиче, не будет»

Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон высказался о продаже «Челси».
«Челси» рискует стать похожим на «Арсенал», если его новые американские владельцы не изменят тревожную тенденцию. Для всех стало облегчением завершение сделки с Тоддом Боэли, теперь команда наконец-то сможет подписывать футболистов.
Но для новых владельцев «Челси» всего лишь игрушка. Взгляните на других американских владельцев в АПЛ – все их команды в США выступают лучше, чем их клубы в Англии. Почему «Лос-Анджелес Рэмс» Стэна Кронке выигрывают Супербоул, а «Арсенал» в АПЛ становится пятым? Потому что так расставлены приоритеты.
Взгляните на «Манчестер Юнайтед». Глейзеры выиграли Супербоул с «Тампой», а когда «МЮ» в последний раз боролся за титул?
Новые владельцы «Челси» не будут вкладывать в клуб столько денег, сколько вкладывал Роман Абрамович. Минули те времена», – отметил Мерсон.
«Не могу поверить, что американский футбол использует слово «футбол» в названии». Знакомимся с владельцем «Челси»
Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru