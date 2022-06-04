Мерсон про Роналду: «Единственный в «МЮ», кто не разочаровал. Но, если он останется, это будет еще один год без особого плана»

высказался о выступлениях в завершившемся сезоне.

«Роналду стал, вероятно, единственным футболистом , который в этом сезоне не разочаровал. Его индивидуальные показатели выросли, и он был самым стабильным игроком.

Впрочем, хоть Роналду и забивал, я не думаю, что он так уж сильно помог команде. Новому тренеру предстоит тяжелая работа. Если Роналду остается еще на год, это будет еще один год без особого плана.

Если Роналду в следующем сезоне выступит хорошо, а «Манчестер Юнайтед» займет третье место, то можно считать это пустой тратой времени, потому что Криштиану после этого уйдет.

«МЮ» нужен план на будущее, и чем раньше клуб займется этим вопросом, тем лучше для него», – отметил бывший форвард «Арсенала».

«Роналду 37 лет. Его будет бесить происходящее в «МЮ». Он не может делать то, что раньше, АПЛ безжалостна». Мерсон о Криштиану