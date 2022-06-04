Бэйл о завершении карьеры в случае проигрыша Украине: «Крайне маловероятно»

Хавбек Гарет Бэйл высказался о возможном завершении карьеры этим летом.

«Я думаю, что это крайне маловероятно», – заявил полузащитник, покидающий «Реал» как свободный агент.

На вопрос о том, зависит ли его будущее от результата игры с в квалификации ЧМ-2022, футболист ответил так: «Вовсе не обязательно. Как я говорил прежде, я не зацикливаюсь на том, что ждет меня в будущем. Мое внимание сосредоточено на важной игре, которая ждет нас завтра».

Бэйл попрощался с «Реалом»: «Вместе мы сотворили моменты, которые войдут в историю клуба и футбола»