Бэйл о завершении карьеры в случае проигрыша Украине: «Крайне маловероятно»

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Хавбек Гарет Бэйл высказался о возможном завершении карьеры этим летом.

«Я думаю, что это крайне маловероятно», – заявил полузащитник, покидающий «Реал» как свободный агент.

На вопрос о том, зависит ли его будущее от результата игры Уэльса с Украиной в квалификации ЧМ-2022, футболист ответил так: «Вовсе не обязательно. Как я говорил прежде, я не зацикливаюсь на том, что ждет меня в будущем. Мое внимание сосредоточено на важной игре, которая ждет нас завтра».

Бэйл попрощался с «Реалом»: «Вместе мы сотворили моменты, которые войдут в историю клуба и футбола»

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