Эдуард Малофеев: «Везде высмеивали 30 лет назад: «В одно касание Малофеев играет... Одурел он, что ли?» А сейчас все к этому пришли»

Экс-тренер минского и сборной СССР Эдуард Малофеев рассказал, за что его высмеивали.

— Осмеять-то можно кого угодно... Посмотрите: над кем в жизни смеются? Сначала смеются, а потом на руках носят. Надо мной смеялись как над чудаком в 78-м, в 80-м году, когда я школу окончил. Когда я устраивал футбол на льду, акробатику. Меня считали чудаком — и что?

— Что?

— Везде высмеивали тридцать лет назад: «В одно касание Малофеев играет... Одурел он, что ли?» А сейчас все к этому пришли. Пусть смеются, – сказал Малофеев.

Под его руководством минское «Динамо» выиграло чемпионат СССР в 1982 году, а национальная сборная вышла на ЧМ-1986.