Тренер Дании о 2:1 с Францией: «Большая победа. Мы долго готовились к этому матчу»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд подвел итоги матча Лиги наций с Францией (2:1).

«Мы очень рады и гордимся этим фантастическим матчем в Париже. Мое почтение игрокам. Люди в Дании будут отмечать эту победу на улицах. Мы рады делать наших соотечественников счастливыми.

Это большая победа. Мы долго готовились к этому матчу. Хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Нам пришлось поменять систему игры, и очень здорово, что игроки смогли перестроиться», – сказал Юлманд.

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