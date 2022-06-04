Депай забил 40-й и 41-й голы за Нидерланды, обогнав Клюйверта. До рекорда ван Перси – 9 мячей

Форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай сделал дубль в матче Лиги наций с Бельгией (4:1).

Игрок «Барселоны» забил 40-й и 41-й голы за национальную команду и вышел на 3-е место в ее истории, обогнав , на счету которого 40 мячей.

Рекордсмен «оранжевых» – Робин ван Перси с 50 голами, вторым идет Клас-Ян Хунтелар (42).

Подробнее статистика Депая – здесь.

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