«Зенит» следит за Хайкиным и вратарями из РПЛ, ФНЛ и Беларуси

«Зенит» следит за вратарями из России, Беларуси и Норвегии.

Селекционеры клуба из Санкт-Петербурга следят не только за голкиперами , фамилии которых называются в прессе, но и за Никитой Хайкиным из «Буде-Глимт», вратарями из и Беларуси.

Составлен шорт-лист. Однако не факт, что после отстранения России от еврокубков укрепление вратарской позиции станет приоритетом для , считает Bobsoccer.

На сегодняшний день , и Даниил Одоевский остаются в «Зените».

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит вратаря летом и рассматривает трех кандидатов – Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».

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