«Зенит» следит за Хайкиным и вратарями из РПЛ, ФНЛ и Беларуси

«Зенит» следит за вратарями из России, Беларуси и Норвегии.
Селекционеры клуба из Санкт-Петербурга следят не только за голкиперами РПЛ, фамилии которых называются в прессе, но и за Никитой Хайкиным из «Буде-Глимт», вратарями из Олимп-ФНЛ и Беларуси.
Составлен шорт-лист. Однако не факт, что после отстранения России от еврокубков укрепление вратарской позиции станет приоритетом для «Зенита», считает Bobsoccer.
На сегодняшний день Михаил Кержаков, Станислав Крицюк и Даниил Одоевский остаются в «Зените».
Ранее сообщалось, что «Зенит» купит вратаря летом и рассматривает трех кандидатов – Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».
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