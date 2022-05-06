«Зенит» следит за Хайкиным и вратарями из РПЛ, ФНЛ и Беларуси

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия высшая лига Норвегия возможные трансферы Олимп-ФНЛ высшая лига Беларусь Буде-Глимт Станислав Крицюк Никита Хайкин Даниил Одоевский Футбол

«Зенит» следит за вратарями из России, Беларуси и Норвегии.

Селекционеры клуба из Санкт-Петербурга следят не только за голкиперами РПЛ, фамилии которых называются в прессе, но и за Никитой Хайкиным из «Буде-Глимт», вратарями из Олимп-ФНЛ и Беларуси.

Составлен шорт-лист. Однако не факт, что после отстранения России от еврокубков укрепление вратарской позиции станет приоритетом для «Зенита», считает Bobsoccer.

На сегодняшний день Михаил Кержаков, Станислав Крицюк и Даниил Одоевский остаются в «Зените».

Ранее сообщалось, что «Зенит» купит вратаря летом и рассматривает трех кандидатов – Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов».

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