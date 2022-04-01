Ляказетт интересен «Барселоне», у него контракт с «Арсеналом» до конца сезона

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Александр Ляказетт может перейти в «Барселону» из «Арсенала».

Каталонский клуб намерен укрепить атаку летом и рассматривает француза наравне с другими кандидатами.

Соглашение 30-летнего форварда с «Арсеналом» действует до конца этого сезона, и лондонцы хотели бы продлить контракт.

Интерес к игроку также проявляет «Лион», за который он уже выступал ранее.

Александр забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 23 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистику можно найти здесь.

Напомним, этой зимой из «Арсенала» в «Барселону», расторгнув контракт, перешел другой форвард – Пьер-Эмерик Обамеянг.

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