Осимхен интересен «Реалу», «МЮ», «ПСЖ» и «Сити». «Наполи» потребует не менее 120 млн евро

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен европейским топ-клубам.

По информации La Gazzetta dello Sport, форвард привлек внимание , , и . Если согласится его продать, то потребует как минимум 120 миллионов евро, но на данный момент в клубе такой вариант не рассматривают.

Срок действующего контракта 22-летнего нападающего с «Наполи» истекает в 2025 году. Не исключено, что в ближайшее время руководство неаполитанцев предложит Виктору новое соглашение сроком до 2026-го.

Уже сейчас Осимхен является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Наполи», он получает 4,5 млн евро в год. Выше зарплата только у Лоренцо Инсинье (4,6 млн евро в год) и Калиду Кулибали (6 млн).

В 4 последних матчах за «Наполи» Осимхен забил 6 голов. Его полную статистику можно найти здесь.