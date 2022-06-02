«Рома» требует от Мхитаряна завтра дать ответ по контракту. Ему предлагают 3,5 млн евро плюс бонусы

Теги Интер Рома серия А Италия возможные трансферы Генрих Мхитарян деньги Футбол

«Рома» намерена в ближайшее время добиться от Генриха Мхитаряна информации о его планах.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, римляне выдвинули ультимативное требование не позднее пятницы дать ответ насчет предложенного хавбеку контракта.

«Джаллоросси» готовы заключить с армянским футболистом соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год, если клуб выйдет в еврокубки, а сам игрок примет участие не менее чем в 50% матчей команды.

Зарплата 33-летнего полузащитника составит 3,5 млн евро, а через каждые 15 матчей будет расти – вплоть до 4,1 млн евро за сезон.

На большее «Рома» идти не готова, потому требует определиться как можно скорее.

Отмечается, что «Интер» согласен платить Мхитаряну 4,5 млн евро в год и заключить с ним контракт на два сезона.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

План «Интера» по обратному захвату чемпионства: подписать Дибалу и Мхитаряна, продлить Индзаги и Шкриньяра

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные