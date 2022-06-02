Ротенберг о «Сочи»: «Команда любит Федотова, он отдает все силы ей. Так будет и дальше, думаю»

высказался о возможном уходе главного тренера из «Сочи».

«Федотов – самодостаточный человек. Все видят, как его принимает команда. Я ему сказал одну вещь: «Владимир Валентинович, ты как художник, который нарисовал картину, а ребята по этой картине двигаются вперед».

Не видел в его мыслях, чтобы он мог нашу команду покинуть. Тут у нас полное взаимопонимание. Команда его любит, он полностью отдает все силы ей. Думаю, так будет и дальше», – сказал президент «Сочи».

Федотов – главный кандидат «Динамо» на пост тренера. Велика вероятность, что он откажет и останется в «Сочи»