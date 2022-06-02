Канделаки о Роднянском: «Делит людей на тех, кто разделяет его точку зрения, и на тех, кто, будучи идеологическим оппонентом, стал «функцией»

отреагировала на реплики продюсера Александра Роднянского.

Бывший глава «СТС Медиа» в интервью Sports.ru заявил, что Канделаки «наверное, с симпатией относится к спорту, но задачи, поставленные акционерами, для нее намного важнее».

«Много лет Александр Роднянский был для меня главным телевизионным ментором. Запустив шоу «Детали» и «Самый умный», которые помнят и по сей день, он сыграл ключевую роль в моей телевизионной карьере.

Я вспоминаю то время с теплом, как вспоминаю и того Сашу-Лешу – лучшего телевизионного менеджера, который вывел «СТС Медиа» на NASDAQ.

Жизнь изменилась, и того Александра Роднянского, что логично, тоже больше нет. Сейчас он делит людей на тех, кто разделяет его точку зрения, и на тех, кто, будучи идеологическим оппонентом, стал «функцией».

Не думала, что Саше-Леше нужно напомнить такое, но выполнять задания руководства – это норма для любого топ-менеджера.

Было задание дать долю в прошлом году – дали. Открою секрет: было задание оставить РПЛ на «Матче» – оставили. Можно долго перечислять спортивные задания, которые мы выполняем.

Заработок – тоже спорт. Здесь тоже есть победитель, и в прошлом году это задание руководства тоже выполнил (поиск в помощь).

Каждый человек вправе ничего из этого не заметить и сделать необходимые выводы без изучения матчасти. Но это не наш метод», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа».

«Легенда 17» и «Движение вверх» – это идеологические заявления в одежде того времени». Интервью продюсера Александра Роднянского