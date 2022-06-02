Бельгия — Нидерланды, прогноз на матч 3 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

Не успели болельщики отойти от феерии финала Лиги Чемпионов и официального окончания футбольного сезона 2021–2022 годов, как стартовал сезон новый и сразу матчами европейских сборных в Лиге Наций. Последствия коронавирусной пандемии и грядущий осенне-зимний Чемпионат мира по футболу в Катаре спрессовали календарь так, что времени на передышку практически не остается. В Группе 4 Лиги А в Брюсселе встретятся соседи, сборные Бельгии и Нидерландов. Пусть Лигу Наций по-прежнему считают второстепенным турниром, но в прошлом сезоне она подарила нам немало ярких поединков, а в Лиге А по вывеске они практически все обещают быть яркими. Сборная Бельгии в последние годы законодатель мод не только в европейском, но и мировом футболе, а Нидерланды начинают постепенно выходить из кризиса, что гарантирует нам интересное зрелище на стадионе короля Бодуэна, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

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Сборная Бельгии

В рейтинге сборных ФИФА команда Бельгии долго лидировала, но совсем недавно уступила первую строчку Бразилии. Складывается впечатление, что очередное золотое поколение бельгийских игроков так и уйдет, не выиграв на уровне сборных ничего серьезного. На всех последних крупных турнирах от команды ожидали прорыва, но максимум чего удалось добиться — бронзы Чемпионата мира в 2018 году. Подопечные Роберто Мартинеса в предыдущем турнире Лиги Наций всерьез претендовали на победу, вышли в полуфинал, где проиграли французам, а в матче за третье место уступили итальянцам.

В отборе на Чемпионат мира сборная Бельгии играла в группе Е и не испытала проблем, выйдя на турнир с первого места и не потерпев ни одного поражения. Все лидеры команды находятся в строю, за исключением Эдена Азара, который с переходом в мадридский «Реал» толком так и не смог заиграть из-за травм. Постепенно в команду вливаются новые молодые игроки: Шарль де Кетеларе, Тимоти Кастань, Артюр Теате. Сейчас в ней получается своеобразный сплав опыта и молодости.

Вероятно, многие сборные, включая бельгийцев, будут рассматривать Лигу Наций, как некий плацдарм для обкатки новых игроков и подготовку к мировому первенству. У поколения де Брюйне, Витселя, того же Эдена Азара остается не так много времени, чтобы выиграть что-то серьезное на уровне сборных. С другой стороны, в полном расцвете сил Ромелу Лукаку, Торган Азар, Тома Менье и, безусловно, вратарь Тибо Куртуа, который выдал умопомрачительный сезон в «Реале». Интересно, будет ли состав бельгийцев на матч с Нидерландами экспериментальным, ведь любой турнир нужно начинать с победы, тем более на своем поле.

Сборная Нидерландов

После провалов на крупных турнирах в прошлом десятилетии, постоянной смены тренеров и игровой модели «оранжевые» начали постепенно приходить в себя. В 2016 году Чемпионат Европы впервые за долгие годы прошел без участия сборной Нидерландов. Та же история повторилась спустя два года на Чемпионате мира в Москве. В 2021 году на перенесенном из-за пандемии европейском первенстве команда в своей группе заняла первое место, но затем сотворила сенсацию со знаком минус, уступив в ⅛ финала команде Чехии 0 : 2.

Вновь последовала смена тренера. Команду возглавил Луи ван Гал. В отборочном турнире к Чемпионату мира 2022 года в группе G Нидерланды вели упорную борьбу с Турцией и Норвегией и смогли занять первое место. Спустя восемь лет «оранжевые» вновь сыграют на первенстве мира. На предыдущем турнире Лиги Наций в группе 1 Нидерланды до последнего тура вели борьбу за первое место с итальянцами и в итоге уступили. На этот раз в соперниках кроме Бельгии, сборные Польши и Уэльса, и если удастся взять очки в Брюсселе, то у команды Луи ван Гала будут неплохие перспективы на первое место.

В марте сборная Нидерландов провела два товарищеских поединка на своем поле. Сначала принимала датчан и добилась уверенной победы со счетом 4 : 2. Затем с извечным соперником командой Германии вышел более упорный поединок, который завершился вничью 1 : 1. У хозяев тон задавали Мемфис Депай, Стевен Бергвейн, Френки де Йонг, которые во многом определяют атакующие действия команды. В обороне выделяются Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Дензел Думфрис. Каждый из них игрок основного состава в своих клубах. С таким подбором исполнителей можно ставить самые серьезные задачи.

Прогноз на матч Бельгия — Нидерланды

Соседи встречаются очень часто. Они провели 125 матчей, из них подавляющее большинство товарищеских — 109. В 54 случаях верх брали Нидерланды, 40 побед на счету бельгийцев, и 31 матч закончился вничью. Впервые соперники сыграли еще в 1905 году. Последняя официальная встреча прошла в 1997 году в отборе к Чемпионату мира, с тех пор только товарищеские игры. Тем самым 1997 годом датирована и последняя победа Нидерландов над своим оппонентом. Результаты последних пяти матчей перед вами.

20.08.2003, Бельгия — Нидерланды — 1 : 1;

29.05.2004, Нидерланды — Бельгия — 0 : 1;

15.08.2012, Бельгия — Нидерланды — 4 : 2;

09.11.2016, Нидерланды — Бельгия — 1 : 1;

16.10.2018, Бельгия — Нидерланды — 1 : 1.

Аналитики букмекерских контор отдают преимущество хозяевам. «Лига Ставок» предлагает на победу Бельгии коэффициент 2,29, в то время как успех Нидерландов оценивается коэффициентом 3,10. Коэффициент на ничью — 3,55. Многое будет зависеть от составов команд, но все же бельгийцы должны подарить праздник своим болельщикам, ставим на их победу с преимуществом в один мяч.

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