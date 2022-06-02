Кличко о 3:1 с Шотландией: «Сегодня важна каждая победа Украины. Мы показываем, что сильны и несокрушимы»

Виталий Кличко поздравил сборную Украины с победой над Шотландией (3:1).

«О победах, которые нам так нужны. Поздравляю сборную Украины, победившую в матче Шотландией в полуфинале квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Спасибо, ребята, за вдохновенную игру и волю к победе! Сегодня важна каждая победа Украины – на фронте, в спорте, культурной и интеллектуальной сферах.

И мы показываем, что мы сильны, несокрушимы, что наше государство способно побеждать. Слава Украине», – написал мэр Киева и экс-чемпион мира по боксу.

В решающем матче за выход на ЧМ-2022 украинцы сыграют с Уэльсом 5 июня.

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