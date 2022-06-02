Макгрегор об 1:3 с Украиной: «Шотландия делала слишком много длинных передач. Потом игра превратилась в борьбу за мяч»

высказался после поражения от сборной Украины (1:3).

Хавбек сборной Шотландии дал комментарий после полуфинального стыкового матча отбора ЧМ-2022.

«Думаю, мы делали слишком много длинных передач в начале матча. В последнее время мы смотрелись солидно, демонстрировали хороший футбол. Нам удавалось играть на коротких передачах и контролировать ход матча. Сегодня все сразу пошло не так, а потом игра превратилась в борьбу за мяч.

Они долго тренировались. Мы знали, что они подойдут к игре в хорошей форме. Это был большой матч. Обе команды были готовы. Но нам не удавалось контролировать игру так, как мы должны были это делать. На этом уровне очень сложно возвращаться в игру после пропущенного мяча.

Футбол – это игра упущенных моментов и больших возможностей. Джон [Макгинн] играл потрясающе, он был настоящим лидером на поле. Он забил много мячей, сегодня он ушел с поля без гола, но все упускают моменты. Нам нужно пережить эту неудачу, собраться и попытать счастья еще раз», – сказал Макгрегор.

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