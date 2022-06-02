Тренер Украины Петраков о 3:1 с Шотландией: «Ребятам сказал, что мы играем для простых людей. На нашей родине все аплодируют победе, думаю»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о победе над Шотландией (3:1).

«Уже нет сейчас эмоций, они остались на футбольном поле. Для нашей страны эта победа значит очень многое.

Ребята сделали все для победы. Думаю, сейчас на нашей родине все ребята в окопах, в больницах, в госпиталях благодарят, аплодируют тому, что мы победили.

Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем для простых людей, для нашей страны. Для болельщиков, которые пострадали.

Думаю, мы сделали небольшой шаг и вышли в финал. Есть еще игра с Уэльсом. Мы сделаем все возможное. Гордимся тем, что мы украинцы и прославляем Украину в это тяжелое время.

Хотел бы поблагодарить Шотландию. Вы нас очень хорошо приняли. Я утром 31-го ходил по Глазго, ваши люди подходили и желали удачи. Спасибо за гостеприимство, я желаю вашей команде всего наилучшего. И главному тренеру .

Спасибо, Глазго! Я поехал в Уэльс», – приводит «Футбол 24» слова Петракова.

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