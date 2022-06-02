Зинченко о сборной Украины: «Каждый матч для нас как финал. В воскресенье нужно провести лучшую игру в жизни»

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Александр Зинченко высказался о победе сборной Украины над Шотландией.

Команда Александра Петракова обыграла шотландцев в стыковом матче отбора ЧМ-2022 (3:1). 5 июня украинцы сыграют с командой Уэльса

«Каждый матч для нас сейчас как финал. Нам предстоит еще одна игра, и мы должны ее выиграть, иначе это не будет ничего значить. 

Мы забили три гола, могли бы забить еще больше. [В воскресенье] будет важный матч. Нам нужно провести лучшую игру в жизни», – сказал полузащитник сборной Украины в эфире Sky Sports. 

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