Зинченко о сборной Украины: «Каждый матч для нас как финал. В воскресенье нужно провести лучшую игру в жизни»

высказался о победе сборной Украины над Шотландией.

Команда Александра Петракова обыграла шотландцев в стыковом матче отбора ЧМ-2022 (3:1). 5 июня украинцы сыграют с командой .

«Каждый матч для нас сейчас как финал. Нам предстоит еще одна игра, и мы должны ее выиграть, иначе это не будет ничего значить.

Мы забили три гола, могли бы забить еще больше. [В воскресенье] будет важный матч. Нам нужно провести лучшую игру в жизни», – сказал полузащитник сборной в эфире Sky Sports.