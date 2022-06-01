Сунесс об Украине: «ФИФА должна взять ее на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до 5 команд»

Теги Сборная Украины по футболу ФИФА Грэм Сунесс сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Политика Футбол

Бывший хавбек сборной Шотландии Грэм Сунесс призвал взять Украину на ЧМ-2022.

69-летний футбольный эксперт высказался перед отборочным матчем украинцев с шотландцами (1:0, перерыв) в квалификации чемпионата мира.

«Мы наблюдаем [на Украине] то, чего я никогда не видел прежде. Все происходит всего в четырех часах полета от того места, где мы находимся. Это не на другом конце света. Однажды это может дойти и до нас. Поэтому нужно поддержать Украину настолько, насколько это возможно.

Как по мне, ФИФА должна сказать, что сегодняшняя игра не имеет никакого значения – сборная Украины поедет на ЧМ-2022. Расширьте какую-нибудь группу до пяти команд.

Украина должна лететь на ЧМ просто для того, чтобы оставаться в центре всеобщего внимания», – сказал Сунесс Sky Sports.

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