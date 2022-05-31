Грэм Сунесс: «Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его»

заявил, что хочет победы сборной Украины на .

Завтра Украина сыграет с Шотландией в плей-офф за выход на чемпионат мира.

«Когда я задумался об этой игре, то в голове было: «Как справиться с этим?» Часть меня придерживается того факта, что это лишь футбольный матч. Действительно ли я хочу, чтобы обыграла их?

Я окажусь в действительно сложной ситуации. Я буду на эмоциях. Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его.

Насколько глубоко нужно зарывать голову в песок, чтобы не понимать, в какой ситуации сейчас находится мир? Понимание придет, когда кто-то нажмет на кнопку ядерного оружия?

Я не хочу, чтобы игроки сборной Шотландии играли этим вечером. Я не знаю, в каком эмоциональном состоянии буду. Когда я глубоко задумываюсь об этом, то понимаю, что дать понять, что поведение России неприемлемо, куда важнее футбола. Мир должен объединиться и сказать им об этом – вы сейчас слышите, сколько эмоций в моем голосе. Я слишком близко к сердцу воспринимаю эту ситуацию.

Я буду работать на этом матче для телевидения, и я не знаю, как справлюсь с этим. Знаю, большинство болельщиков на этом матче будут чувствовать себя так же. Это будет по-настоящему странный вечер», – сказал бывший игрок сборной Шотландии и «Рейнджерс» в интервью The Times.