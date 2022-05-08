«МЮ» 10 лет принимает глупые решения. Какие-то гении подумали: «Уволим Сульшера, и есть вот в «Локомотиве» один консультант...» Сунесс о Рангнике

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Грэм Сунесс считает, что за последние годы «Манчестер Юнайтед» допустил много оплошностей.

«С тех пор как ушел Фергюсон, «МЮ» десять лет принимает невероятно глупые решения.

Я никогда не встречал Рангника. Но какие-то гении в «МЮ» сели и подумали: «Мы собираемся уволить Сульшера, и есть вот один мужик, который работает советником и консультантом в московском «Локомотиве». Говорят, он подходящая кандидатура, давайте изучим его резюме».

Так вот, в его резюме нет ничего такого, что было бы основанием для его приглашения в «МЮ». Если посмотреть на их трансферы, на игроков, с которыми они решили продлить контракты, то становится непонятно, на чем основываются их решения по футбольным вопросам. Как бы там ни было, они принимают неверные решения все 10 лет.

У них хорошие футболисты. Не великолепные, но хорошие. Но команда очень далека от тех, с кем должна бороться: от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», – отметил бывший полузащитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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