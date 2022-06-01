Гендиректор «Локо» про 2,28 млрд рублей убытка: «Провели операции, которые снизят расходы акционера в среднесрочной перспективе»

Владимир Леонченко высказался о финансовой ситуации «Локомотива».
Согласно отчетности РФС, у московского клуба в 2021 году возникли убытки в размере 2,28 млрд рублей.
«Дело в особенностях учета. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты.
По согласованию с советом директоров клуба менеджмент провел ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе», – сказал генеральный директор «Локомотива».