Гендиректор «Локо» про 2,28 млрд рублей убытка: «Провели операции, которые снизят расходы акционера в среднесрочной перспективе»

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Владимир Леонченко высказался о финансовой ситуации «Локомотива».

Согласно отчетности РФС, у московского клуба в 2021 году возникли убытки в размере 2,28 млрд рублей.

«Дело в особенностях учета. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты.

По согласованию с советом директоров клуба менеджмент провел ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе», – сказал генеральный директор «Локомотива».

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