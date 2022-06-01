Тренер Аргентины перед Италией: «С сильными европейскими командами предпочли бы встречаться чаще. Если есть шанс выиграть трофей, это даже лучше»

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Лионель Скалони высказался о «Финалиссиме-2022».

Главный тренер сборной Аргентины выразил мнение в преддверии сегодняшнего матча с Италией.

В игре на «Уэмбли» встретятся обладатель Кубка Америки-2021 и победитель Евро-2020.

«В бытность футболистом я получал удовольствие от матчей с такими соперниками на таких стадионах. В среду будет еще одна такая игра. Конечно, с сильными европейскими командами мы бы предпочли встречаться чаще. Даже странно, что этого не происходит. Нужно воспользоваться этим моментом и получить важный опыт.

Когда ты играешь в футболке сборной Аргентины, то важен каждый матч. Ну а если еще есть возможность выиграть трофей, то это даже лучше», – сказал Скалони.

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