«Италия против Аргентины – это классика мирового футбола». Манчини о «Финалиссиме-2022»

высказался о «Финалиссиме-2022».

Главный тренер сборной Италии выразил мнение в преддверии сегодняшнего матча с Аргентиной.

В игре на «Уэмбли» встретятся победитель Евро-2020 и обладатель Кубка Америки-2021.

против Аргентины – это классика мирового футбола, благодаря нашему матчу вспомнят многих легендарных игроков. Будет отличный, очень интересный матч.

Жаль, что мы остались без Кьезы, Иммобиле, Берарди и Верратти. Однако любой из тех, кто их заменит, проведет прекрасный матч. очень сильна. Как и мы», – сказал Манчини.