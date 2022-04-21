Магуайру сообщили о бомбе в его доме. Полиция с собаками осмотрела территорию, но ничего не нашла

сообщили об угрозе взрыва в его доме, но полиция не нашла бомбу.

Как пишет Sky Sports, защитнику сообщили, что в доме, где он проживает с невестой и двумя детьми, может произойти взрыв. Футболист серьезно отнесся к этому сообщению и обратился в полицию Чешира.

Полиция, используя собак-ищеек, осмотрела дом, но ничего не обнаружила.

«В течение последних суток Харри получил сообщения о серьезной угрозе дому, где живет его семья. Он сообщил об этом в полицию, которая сейчас ведет расследование. Безопасность семьи и близких – это, безусловно, приоритет Харри.

Он продолжит в обычном режиме готовиться к матчу, который состоится на выходных, и не будет давать комментариев на эту тему», – заявил представитель капитана «Манчестер Юнайтед».

«Никого не пришлось эвакуировать, но в качестве меры предосторожности ищейки обследовали дом в четверг, 21 апреля. Также были осмотрены сад и прилегающие районы», – сообщили в полиции.