Депай желает остаться в «Барсе»: «Сезон сложился не как хотелось. Уход Месси стал неожиданностью»

Форвард Мемфис Депай заявил о намерении остаться в «Барселоне».

– Сезон завершен. Он сложился не так, как мне бы хотелось. Ушел Лионель Месси, это тоже стало неожиданностью. Я травмировался в неподходящий момент и пропустил немало времени.

Но я усердно работал, держал рот на замке и продемонстрировал, что я лучше, чем могло показаться. К счастью, у меня была возможность себя проявить после всего этого, и я вскоре снова начал забивать.

– Хотите ли вы остаться в клубе?

– Да, – сказал Депай.

За 28 матчей в нападающий забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.