«Рубин» подписал хавбеков Зотова и Чуперку, Уремович ушел в «Герту»

«Рубин» заключил контракты с двумя полузащитниками клубов .

, выступавший за , и Валерий Чуперка, игравший за , подписали соглашения с командой из Казани на два года.

Со статистикой 31-летнего Зотова можно ознакомиться здесь, 29-летнего Чуперки – тут.

Защитник Филип Уремович покинул в качестве свободного агента, расторгнув контракт после вылета команды из РПЛ, и присоединился к «Герте». 25-летний хорват с марта выступал в Чемпионшипе за «Шеффилд Юнайтед». С его показателями за почти четыре сезона в клубе РПЛ можно ознакомиться здесь.