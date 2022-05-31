«Рубин» подписал хавбеков Зотова и Чуперку, Уремович ушел в «Герту»

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«Рубин» заключил контракты с двумя полузащитниками клубов Олимп-ФНЛ.

Александр Зотов, выступавший за «Енисей», и Валерий Чуперка, игравший за «Кубань», подписали соглашения с командой из Казани на два года.

Со статистикой 31-летнего Зотова можно ознакомиться здесь, 29-летнего Чуперки – тут.

Защитник Филип Уремович покинул «Рубин» в качестве свободного агента, расторгнув контракт после вылета команды из РПЛ, и присоединился к «Герте». 25-летний хорват с марта выступал в Чемпионшипе за «Шеффилд Юнайтед». С его показателями за почти четыре сезона в клубе РПЛ можно ознакомиться здесь.

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