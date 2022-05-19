«Локомотив» поздравил Бориса Ротенберга с 36-летием: «Земля вращается, потому что он по ней ходит!»

«Локомотив» поздравил защитника с 36-летием.

«Земля вращается, потому что он по ней ходит!

Сегодня исполняется 36 лет нашему защитнику Борису Ротенбергу!

Желаем ему крепкого здоровья, скорейшего восстановления, счастья, успехов, всегда оставаться на позитиве, новых кубков и побед в составе «железнодорожников»!» – сказано в сообщении «Локо».

Футболист не играет с декабря 2018 года. Его статистику можно посмотреть здесь.

Ротенберг попал под санкции. Он не играл за «Локо» с декабря 2018-го, но все еще на контракте

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