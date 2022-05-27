Леонид Слуцкий: «Журналистика сегодня построена на хайпе. На федеральном канале звонят Дзюбе, а это не он. Нужно нести отвественность за информацию»

Леонид Слуцкий высказался об истории со звонком Артему Дзюбе в эфире «Матч ТВ».
– Я сейчас очень многим вещам удивляюсь. Вершина «эпик фэйла» – это когда в одной знаменитой уже, в кавычках, программе звонят Артему Дзюбе, а это не Артем Дзюба. Вы можете представить себе такое во времена классической журналистики? Оказывается, можно позвонить кому угодно, писать что угодно.
Можно сказать, что Деспотович был отчислен из команды, потому что отказался подписывать контракт с агентом Слуцкого. И все спортивные СМИ это написали. Причем написано: источник сообщил.
Какой источник? Вы хотя бы проанализируйте, что я работаю с CAA Base – она в топ-3 лучших мировых компаний, у них там Уолкеры, Анчелотти, Соны и так далее. Зачем им Деспотович? Но все об этом написали и сказали: во, точно, так и было! И вот так все рождается.
– А вы обид-то поднакопили за этот сезон?
– На журналистов? Конечно. Не так. Я не поднакопил обид. Просто у меня такая, может, «олдскульная» позиция. Я считаю, что если ты публичен, то должен нести ответственность за ту информацию, которую даешь. Какие-то инсайды. Я понимаю, что это современный мир. Но я же прихожу с фактурой, готовлюсь.
Сегодня журналистика – думаю, что вся, но я говорю про спортивную, – она вся построена на хайпе, на какой-то новой информации, инсайде – источник кому-то что-то сказал.
И вот федеральный канал звонит Артему Дзюбе, а это не он, слышно по голосу и по всему. Человек же мог сказать все что угодно. «Какие у вас планы?» – «Убить пятерых».
И все бы говорили, что Дзюба собирается...
– Говорят, что Дзюба часто меняет номера.
– Он не меняет часто номера. Поверьте мне, человеку, который с ним часто общается, – заявил главный тренер «Рубина» в интервью Василию Уткину.
«Матч ТВ» вместо Дзюбы вывел в эфир другого человека и спросил о будущем в «Зените»
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