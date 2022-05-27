Леонид Слуцкий: «Журналистика сегодня построена на хайпе. На федеральном канале звонят Дзюбе, а это не он. Нужно нести отвественность за информацию»

высказался об истории со звонком Артему Дзюбе в эфире «Матч ТВ».

– Я сейчас очень многим вещам удивляюсь. Вершина «эпик фэйла» – это когда в одной знаменитой уже, в кавычках, программе звонят Артему Дзюбе, а это не . Вы можете представить себе такое во времена классической журналистики? Оказывается, можно позвонить кому угодно, писать что угодно.

Можно сказать, что Деспотович был отчислен из команды, потому что отказался подписывать контракт с агентом Слуцкого. И все спортивные СМИ это написали. Причем написано: источник сообщил.

Какой источник? Вы хотя бы проанализируйте, что я работаю с CAA Base – она в топ-3 лучших мировых компаний, у них там Уолкеры, Анчелотти, Соны и так далее. Зачем им Деспотович? Но все об этом написали и сказали: во, точно, так и было! И вот так все рождается.

– А вы обид-то поднакопили за этот сезон?

– На журналистов? Конечно. Не так. Я не поднакопил обид. Просто у меня такая, может, «олдскульная» позиция. Я считаю, что если ты публичен, то должен нести ответственность за ту информацию, которую даешь. Какие-то инсайды. Я понимаю, что это современный мир. Но я же прихожу с фактурой, готовлюсь.

Сегодня журналистика – думаю, что вся, но я говорю про спортивную, – она вся построена на хайпе, на какой-то новой информации, инсайде – источник кому-то что-то сказал.

И вот федеральный канал звонит Артему Дзюбе, а это не он, слышно по голосу и по всему. Человек же мог сказать все что угодно. «Какие у вас планы?» – «Убить пятерых».

И все бы говорили, что Дзюба собирается...

– Говорят, что Дзюба часто меняет номера.

– Он не меняет часто номера. Поверьте мне, человеку, который с ним часто общается, – заявил главный тренер в интервью Василию Уткину.

«Матч ТВ» вместо Дзюбы вывел в эфир другого человека и спросил о будущем в «Зените»

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