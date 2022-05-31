«Барселоне» интересен Бен-Йеддер. У него 32 гола в 52 матчах за «Монако» в сезоне

«Барселоне» интересен нападающий «Монако» .

Как утверждает L’Équipe, будущее 31-летнего форварда в «Монако» не до конца ясно. Он может покинуть клуб на фоне интереса от многих зарубежных клубов, в число которых входит и .

Виссам выступает за с 2019 года и является капитаном команды. До этого он играл за «Севилью» и «Тулузу».

В минувшем сезоне Бен-Йеддер забил 32 гола и отдал 6 передач в 52 матчах за «Монако» во всех турнирах. Его статистика доступна по этой ссылке.