«Барселоне» интересен Бен-Йеддер. У него 32 гола в 52 матчах за «Монако» в сезоне

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«Барселоне» интересен нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер.

Как утверждает L’Équipe, будущее 31-летнего форварда в «Монако» не до конца ясно. Он может покинуть клуб на фоне интереса от многих зарубежных клубов, в число которых входит и «Барселона».

Виссам выступает за «Монако» с 2019 года и является капитаном команды. До этого он играл за «Севилью» и «Тулузу».

В минувшем сезоне Бен-Йеддер забил 32 гола и отдал 6 передач в 52 матчах за «Монако» во всех турнирах. Его статистика доступна по этой ссылке.

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