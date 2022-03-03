«Барса» интересовалась Тчуамени, но «Монако» запросил за хавбека 60 млн евро. Трансфер маловероятен

не сможет подписать одну из своих трансферных целей из-за высокой цены.

Каталонцы интересуются из . «Блауграна» видит в 22-летнем игроке идеальную замену Серджи Бускетсу в долгосрочной перспективе.

Однако переход француза в «Барсу» практически исключен. Сине-гранатовые контактировали с «Монако» о доступности хавбека, но объявленная цена показалась им слишком высокой – монегаски запросили 60 млн евро, пишет Diario Sport.

Статистику Тчуамени можно изучить здесь.