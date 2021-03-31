Аршавин об отношениях «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: «Здесь нет системности»

Андрей Аршавин, директор молодежного департамента «Зенита» по спортивным вопросам, высказался об отношениях петербургского клуба с «Сочи» и «Оренбургом».
«Так сложилось, что у «Зенита» было много игроков, а у «Сочи» не было набора квалифицированных футболистов, чтобы играть в РПЛ.
Поверьте мне, если вы посмотрите, условный «Арсенал» так же хорошо договаривается со «Спартаком» [по аренде игроков], но здесь нет системы и паутины.
Тот же «Оренбург», в котором у нас достаточное количество игроков, особенно молодых, у клуба такой же спонсор – в этом нет какой-то системности и одного управленческого смысла», – сказал Аршавин.