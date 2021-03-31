Аршавин об отношениях «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: «Здесь нет системности»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Арсенал Тула Оренбург Сочи Футбол

Андрей Аршавин, директор молодежного департамента «Зенита» по спортивным вопросам, высказался об отношениях петербургского клуба с «Сочи» и «Оренбургом».

«Так сложилось, что у «Зенита» было много игроков, а у «Сочи» не было набора квалифицированных футболистов, чтобы играть в РПЛ.

Поверьте мне, если вы посмотрите, условный «Арсенал» так же хорошо договаривается со «Спартаком» [по аренде игроков], но здесь нет системы и паутины.

Тот же «Оренбург», в котором у нас достаточное количество игроков, особенно молодых, у клуба такой же спонсор – в этом нет какой-то системности и одного управленческого смысла», – сказал Аршавин.

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