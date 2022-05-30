Олег Романцев: «Я радовался появлению ВАР, но теперь понял, что это головная боль для всех. Финал Кубка России не стал исключением»

прокомментировал победу «Спартака» над в финале БЕТСИТИ Кубка России.

– Поздравляю все спартаковское братство с большим кубковым праздником! Да, это был сезон ошибок и потерь, который должен многому научить.

Но сегодня – день победы! А значит, «Спартак» не разучился побеждать. И это дает надежду на новые титулы. Мне понравилось, как уверенно и грамотно действовали опытные футболисты – Джикия, Жиго, Промес, Мозес.

Как отчаянно бились молодые – Игнатов, Литвинов, Максименко, Пруцев. И в это воскресенье на фоне переполненных трибун праздничных «Лужников» «Спартак» выглядел одним крепким кулаком.

– Соболев открыл счет не без помощи вратаря?

– Когда мяч влетает в ближний угол, да еще после не самого сильного удара, это считается просчетом голкипера.

Я бы сказал, что здесь Лещук просто не выручил команду, как это блистательно делал в финале Лиги чемпионов его коллега из «Реала» Куртуа.

– Защита – хроническая болезнь «Динамо»?

– Очень на это похоже. После 1:5 от «Сочи» я думал, что случившееся с командой Шварца – просто несчастный случай. А теперь понял: оборона – самая острая проблема команды. И, признаюсь, не ожидал от «Динамо» в финале такой пресноватой игры.

– Что скажете по поводу назначения пенальти в добавленное время?

– В свое время я радовался появлению ВАР. А теперь понял, что это головная боль для всех. К сожалению, финал в этом плане не стал исключением, – сказал бывший главный тренер .

Главный момент финала: промах с пенальти Фомина после ВАР. Почему так долго готовили повтор?