Бакаев о бойкоте: «Болельщики – настоящие мужики. Они сказали – они выполняют»

Полузащитник отметил фанатов, бойкотирующих матчи из-за Fan ID.

– Последние два года для меня были очень тяжелые. Вы не представляете, что было у меня в голове. Благодаря поддержке болельщиков, я не сдавался.

Конечно, хотелось сыграть в финале. Но я думаю, что за три сезона в «Спартаке» у меня было два успешных.

Даже зимой я примерно понимал, что будет. Но ради «ромбика» я выкладывался на все сто. Всегда «Спартак» будет в моем сердце.

– Как относитесь к бойкоту со стороны болельщиков?

Болельщики – настоящие мужики. Они сказали – они выполняют. Этим все сказано, – заявил хавбек «Спартака».

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