Эменике о победе «Спартака»: «Рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо. Люблю спартаковскую семью»

назвал «Спартак» одним из лучших клубов Европы.

«Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финальном матче .

«Я очень-очень рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо.

«Спартак» – отличный клуб, и то, как они каждый раз побеждают, доставляет мне радость.

Я хочу использовать эту возможность, чтобы поздравить болельщиков, команду и всю спартаковскую семью. Я их всех очень люблю», – сказал бывший нападающий красно-белых.

Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.

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