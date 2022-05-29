«Ливерпуль» связался с окружением Дембеле. Клопп хочет подписать 2-3 игроков в атаку (Diario Sport)

Вингер «Барселоны» пользуется спросом в чемпионате Англии.

По информации Diario Sport, , как и «Челси», рассматривает возможность подписания француза в качестве свободного агента ближайшим летом. Представители мерсисайдцев уже связывались с окружением полузащитника.

Отмечается, что главный тренер вице-чемпионов Англии Юрген Клопп хочет подписать 2-3 футболистов атакующего плана в связи с вероятным уходом вингера и намерением продать форварда . Вариант с Дембеле нравится немецкому специалисту.

В завершившемся сезоне Ла Лиги Дембеле отдал 13 голевых передач за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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