«Ливерпуль» связался с окружением Дембеле. Клопп хочет подписать 2-3 игроков в атаку (Diario Sport)

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пользуется спросом в чемпионате Англии.
По информации Diario Sport, «Ливерпуль», как и «Челси», рассматривает возможность подписания француза в качестве свободного агента ближайшим летом. Представители мерсисайдцев уже связывались с окружением полузащитника.
Отмечается, что главный тренер вице-чемпионов Англии Юрген Клопп хочет подписать 2-3 футболистов атакующего плана в связи с вероятным уходом вингера Садьо Мане и намерением продать форварда Роберто Фирмино. Вариант с Дембеле нравится немецкому специалисту.
В завершившемся сезоне Ла Лиги Дембеле отдал 13 голевых передач за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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