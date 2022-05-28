Яя Туре: «Золотой мяч» в прошлом году был провальным. Мане не вошел в тройку, как такое возможно?»

Яя Туре считает, что должен претендовать на «Золотой мяч».

«Без неуважения к , который также блестяще играл, , Месси, , но я думаю, что «Золотой мяч» в прошлом году был провальным.

Как вы можете говорить мне, что этот парень [Мане] не вошел в тройку номинантов на «Золотой мяч»? Как такое возможно?» – сказал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

«Золотой мяч»-2021 получил .

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